Durante un’intervista con Page Six in occasione di una proiezione speciale di Guardiani della Galassia Vol. 3 (LEGGI LA RECENSIONE), Chris Pratt ha risposto alle speculazioni sul fatto che sia membro di una Chiesa con posizioni anti-LGBTQ+. L’attore non è affatto sorpreso dalle critiche degli haters e e cita un passo della Bibbia:

Se fossi di questo mondo, mi amerebbero proprio così, ma così com’è, ho scelto di essere fuori dal mondo. Questo è Giovanni 15, 18-20. È così, niente di nuovo, anche 2000 anni fa lo odiavano [Gesù Cristo].

L’interprete di Star-Lord poi specifica come affronta i detrattori:

Proprio come si affronta qualsiasi cosa. Come un rinoceronte, abbassi la testa, continui ad andare avanti, hai una pelle dura e se qualcuno si mette sulla tua strada, gli infili il corno su per il c*lo!

Le accuse risalgono al giugno dello scorso anno, quando si sosteneva che l’attore frequentasse la Hillsong Church, una controversa megachurc globale con sedi a New York City e Los Angeles. L’istituzione è nota per le sue posizioni contro lo stile di vita e il matrimonio LGBTQ+ e per altre controversie, tra cui abusi sessuali. Pratt ha negato di esserne membro (affermazioni poi confermate) ma, secondo quando riporta Cbr.com, frequenta invece la Zoe Church, che ha affiliazioni con Hillsong e legami con celebrità come Kim Kardashian e Justin Bieber.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Chris Pratt? Lasciate un commento!

FONTE: Page Six/CBR

