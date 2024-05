Chris Pratt è stato il “protagonista vocale” del film che, nel 2023, ha generato più utili di tutti, ovvero sia Super Mario, di cui è stato recentemente annunciato da parte di Nintendo l’arrivo del Capitolo 2 (ECCO I DETTAGLI).

E dei piani relativi a Super Mario 2 e, più in generale, dell’ipotetica nascita di un vero e proprio Nintendo Cinematic Universe, Chris Pratt ha discusso in un’intervista in cui ha detto quanto segue:

C’è così tanto da esplorare. Ci sono decenni di giochi da prendere in esame, non solo con Mario e Peach e Donkey Kong e Luigi e Bowser e Yoshi, che è stato solo accennato alla fine del primo film. È una cosa che mi entusiasma così tanto. Crescendo sono stato un vero appassionato di giochi Nintendo, quindi solo pensare a come potrebbe essere creato tutto questo sul grande schermo, da The Legend of Zelda all’intero universo cinematografico di Nintendo, e a come potrebbero apparire in scena tutti questi personaggi… Voglio dire, non ci sono limiti. Potremmo parlarne per ore.

In cantiere, Nintendo ha anche, questa volta in tandem con Sony, proprio un film su The Legend of Zelda che verrà diretto da Wes Ball. Qualche giorno fa, abbiamo proprio potuto parlare di questo film insieme al filmmaker: trovate l’intervista a questo link.

Tutte le informazioni sul film di Super Mario nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate