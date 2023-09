È Leslie Jones, amica di lunga data di Chris Rock, a rivelare in un’intervista con People Magazine maggiori dettagli sull’impatto che ha avuto sul comico lo schiaffo di Will Smith trasmesso in diretta mondiale durante la Notte degli Oscar del 2022.

Rock ha parlato spesso di quanto accaduto durante i suoi spettacoli di cabaret, uno dei quali è stato poi trasmesso in diretta su Netflix col titolo Selective Outrage. Ma secondo quanto racconta Jones, quanto accaduto ha avuto un impatto psicologico profondo sul comico, tanto da convincerlo ad andare in terapia assieme alle due figlie Lola (di 21 anni) e Zahra (di 19 anni):

Quanto accaduto fu umiliante. Ebbe un impatto molto forte su di lui. Le persone dovrebbero pensare al fatto che le sue figlie, i suoi parenti, hanno visto in diretta quella scena. È dovuto andare in terapia assieme alle sue due figlie.

Jones è stata accanto al suo collega e amico fin dall’inizio, nelle settimane difficili dopo quanto accaduto agli Oscar, e racconta di come fosse infuriata:

Non avete idea, stavo saltando in macchina e correndo là per intervenire. Ero così infuriata, sotto tanti punti di vista.

Secondo l’attrice, Will Smith avrebbe dovuto affrontare la situazione in modo diverso. Ritirando l’Oscar qualche minuto dopo, avrebbe dovuto scusarsi con Rock, anziché aspettare il giorno dopo, quando ha pubblicato un messaggio su Instagram (e poi a luglio ha pubblicato un video):

Non penso assolutamente che si sia comportato nel modo giusto, in quel momento. “Non avrei dovuto compiere quel gesto”. Porta Chris sul palco. “Non posso accettare l’Oscar perchè ho fatto qualcosa di maledettamente sbagliato”.

Jones e Rock si conoscono dalla metà degli anni novanta, e sono amici da allora: “È come mio fratello,” spiega l’attrice a People. “È sempre lì, pronto a darmi consigli perfetti nel momento in cui ne ho bisogno”.

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate