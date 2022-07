Chris Rock torna a parlare dello schiaffo di Will Smith: “Non sono una vittima”

Chris Rock è tornato a parlare dello spiacevole accaduto della scorsa notte degli Oscar, quando Will Smith gli si è avventato contro dandogli uno schiaffo per una battuta su sua moglie Jada Pinkett Smith.

L’occasione, come riportato da Us Weekly, si è presentata al NC Bank Arts Center di Holmdel, in New Jersey, durante lo spettacolo di Kevin Hart.

Rock ha prima definito l’attore definendolo “Suge Smith”, forse una battuta su Suge Knight, incarcerato per omicidio, e ha poi aggiunto: “Chiunque dica che le parole feriscono non ha mai ricevuto un pugno in faccia“.

Ha poi ammesso: “Non sono una vittima, bastardi. Sì, quella caz*o di roba mi ha fatto male, ma me la sono fatta scivolare e sono andato a lavorare il giorno dopo. Non vado all’ospedale per un graffio“.

