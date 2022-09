Chris Rock: Will Smith mi ha schiaffeggiato per “la battuta migliore mai fatta”

Chris Rock e Dave Chappelle hanno iniziato il loro nuovo tour a Liverpool, alla M&S Bank Arena, e ovviamente hanno fatto riferimento a quanto accaduto durante l’ultima notte degli Oscar con Will Smith.

Durante il suo monologo Rock ha spiegato di esser stato schiaffeggiato per “una battuta del caz*o“:

Anche Chappelle ha detto la sua, senza troppi peli sulla lingua:

Will [Smith] ha fatto l’imitazione della persona perfetta per 30 anni, poi si è tolto la maschera e ci ha mostrato che è una persona cattiva quanto il resto di noi. Quali siano le conseguenze… spero che non si rimetta la maschera e faccia respirare il suo vero volto. Mi sento riflesso in entrambi gli uomini.