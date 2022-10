Christian Bale su Batman: “Sono contento se sarà il ruolo per cui verrò ricordato”

In un video realizzato a margine della promozione stampa di Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell (GUARDA IL TRAILER ITALIANO), Christian Bale ha potuto riflettere sulla sua esperienza nei panni di Batman. L’attore, lo ricordiamo, ha vestito i panni dell’iconico personaggio della DC Comics nell’amatissima Trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan.

Christian Bale ha spiegato di aver preso come una vera e propria sfida il fatto di accettare la parte di Batman nonostante le tante voci che gli avevano suggerito di non farlo per svariati motivi, tra cui il rischio di restare troppo ancorato a un personaggio così “ingombrante”.

Batman. Che strambo, no? Andarsene in giro di notte con un costume da pipistrello! Proprio come già avvenuto con Patrick Bateman (il personaggio di American Psycho, ndr.) per cui la gente mi diceva che era come un autentico suicidio di carriera, con Batman avvenne qualcosa di analogo, mi dicevano che se l’avessi accettato non avrei mai interpretato qualcos’altro perché sarei rimasto per sempre Batman. Al che pensai “Vediamo se sarà davvero così”. Ho sempre pensato che se non fossi stato in grado di superare quella cosa, non avrei neanche meritato di farlo.

L’attore ammette poi che se, alla fin fine, verrà ricordato proprio per essere stato l’Uomo Pipistrello delle pellicole di Nolan, non c’è alcun problema di sorta:

So bene e sono contento se sarà quello il ruolo per cui verrò ricordato di più. E per molti motivi: è un ruolo iconico, straordinario […] E per me è stata anche una maniera per pagarmi casa. Un enorme sollievo. Era un sogno che avevo fin da ragazzino e apprezzo molto questa cosa. Non ringrazierò mai abbastanza Christopher Nolan. Abbiamo lavorato a quattro film insieme, ma c’è la questione che grazie a quei lungometraggi sono stato in grado di farne altri… per essere ingaggiato in American Psycho dovetti fare uno sforzo erculeo, ma, dopo Batman, divenne un po’ più facile per i registi suggerire il mio nome e per i produttori e finanziatori dire “Ok, prendiamolo”.

A giugno, mentre era impegnato con gli incontri stampa di Thor: Love and Thunder (LEGGI LA RECENSIONE), Christian Bale aveva parlato di Batman spiegando che la Warner non gli ha mai richiesto di tornare nei panni del personaggio aggiungendo anche l’unica condizione alla quale accetterebbe di farlo: se Christopher Nolan dovesse avere una nuova storia da raccontare (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

FONTE: GQ su YouTube