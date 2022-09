Nell’importante cast di Amsterdam, il nuovo film di David O Russell (Il lato positivo e American Hustle), troviamo anche il frequente collaboratore del filmmaker, Christian Bale, e il comedian Chris Rock che, negli ultimi mesi, ha fatto parlare di sé più che altro per lo schiaffo che ha ricevuto da parte di Will Smith durante la Notte degli Oscar 2022.

Durante gli impegni stampa per la promozione di Amsterdam, Christian Bale ha spiegato perché, durante le riprese del film, abbia dovuto smettere di parlare con Chris Rock: perché rideva troppo.

Mi ricordo il suo primo giorno sul set, ero molto emozionato al pensiero d’incontrarlo perché sono un grande fan dei suoi spettacoli stand-up. Poi arriva e si mette a fare alcune robe… David O Russell gli aveva detto di dirmi alcune storie che non sapevo mi avrebbe detto che è la maniera in cui spesso lavora David. E personalmente amavo tutto ciò. Il problema è che Chris è incredibilmente divertente e, così, ho scoperto che non riuscivo più a recitare perché stavo diventando Christian che ride alle battute di Chris Rock. Per cui sono dovuto andare da lui per dirgli: “Amico, adoro parlare insieme a te, abbiamo degli amici in comune, ma non posso più farlo. Perché David non mi ha chiesto di prendere parte a questo film per guardarmi mentre ridacchio. Vuole che io sia Burt. E mi sto dimenticando come essere Burt”.