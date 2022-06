Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Dopo aver interpretato Batman nella Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, Christian Bale si appresta a debuttare nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Gorr, il villain di Thor: Love and Thunder, il film di Taika Waititi dal prossimo 6 luglio in esclusiva al cinema. LEGGI – Thor 4, per Taika Waititi il film “risolleverà la carriera” di Christian Bale dopo L’impero del sole Considerato che Batman resta una proprietà intellettuale importantissima per la Warner Bros e che, in aggiunta alla nuova saga con Robert Pattinson, The Flash di Andy Muschietti riporterà in scena anche le versioni del personaggio interpretate da Michael Keaton nei film di Tim Burton e da Ben Affleck in quelli di Zack Snyder, durante la promozione stampa del quarto Thor Christian Bale è finito anche per discutere di questioni legate a Gotham e dintorni. Gli è stato chiesto, ad esempio, se la Warner gli abbia mai domandato di rimettere maschera e mantello ed, eventualmente, a quale condizione accetterebbe di farlo: No. Nessuno mi ha mai neanche menzionato la cosa. Nessuno ha tirato fuori questa discussione. Di tanto in tanto qualcuno mi dice “Ehi, ho sentito che sei stato contattato e ti hanno offerto di tornare”, ma ogni volta per me è una novità perché nessuno lo ha mai fatto davvero. Io e Chris Nolan abbiamo fatto un patto. Ci siamo detti “Ehi, guarda, facciamo tre film. Se siamo così fortunati da riuscirci poi dovremmo prendere un’altra strada senza starcene lì a indugiare troppo a lungo”. Ma nella mia testa è qualcosa che potrei rifare solo se Chris avesse un’altra storia da raccontare. E se lo volesse fare insieme a me, lo farei di sicuro. I tre film di Batman interpretati da Christian Bale sono usciti nei cinema fra il 2005 e il 2012. Curiosamente, l’acclamato Il Cavaliere Oscuro è uscito nelle sale nel 2008, lo stesso anno in cui avrebbe esordito nei cinema il franchise del Marvel Cinematic Universe con il primo Iron Man interoretato da Robert Downey Jr e diretto da Jon Favreau. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo Batman diretto da Christopher Nolan e interpretato da Christian Bale? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! LEGGI – Batman: Christian Bale ha dato a Ben Affleck e a Robert Pattinson lo stesso consiglio Fonte: Screen Rant

