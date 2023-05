Per Christopher Nolan e Cillian Murphy, quella di Oppenheimer sarà la sesta collaborazione, dopo i tre film di Batman, Inception e Dunkirk.

Una sesta volta quella di Oppenheimer che, però, per Cillian Murphy sarà anche la prima volta come protagonista di una pellicola diretta da Christopher Nolan.

I due hanno discusso di questa partnership artistica sulle pagine di Entertainment Weekly.

“Non ero materiale da Batman”

Christopher Nolan, per cominciare, spiega come gli sia balzata in mente l’idea di ingaggiare Cillian Murphy come Dott. Jonathan Crane / Spaventapasseri in Batman Begins:

Ricordo che mi trovavo a San Francisco, stavo scrivendo Batman Begins e c’era qualcosa pubblicato dal San Francisco Chronicle relativo a 28 giorni dopo. C’era questa tua foto dove avevi la testa rasata e – senza offesa – i tuoi occhi da matto. Ricordo di essere rimasto colpito dalla tua presenza scenica letteralmente con una sola foto. E così ho cominciato a documentarmi sul chi fossi, cosa avevi fatto e cominciai a essere davvero emozionato al pensiero di incontrarti e sottoporti allo screentest per Batman (vi ricordiamo che, inizialmente, l’attore era stato preso in considerazione proprio per la parte di bruce Wayne).

Cillian Murphy aggiunge però:

Per me era chiaro fin dall’inizio che non ero materiale da Batman. Ho sempre trovato giusto e corretto che tu abbia preso Christian Bale per quel ruolo. Ma ricordo bene l’emozione di essere diretto da te indossando quel costume. Avevi fatto degli screentest con degli elevati valori produttivi!

Il regista racconta che fin dalla prima conversazione con l’attore, in cui era chiaro a entrambi che lui non era la scelta più azzeccata per interpretare l’Uomo Pipistrello, sapeva comunque di volerlo nel film. E di essere riuscito a convincere i dirigenti della Warner proprio grazie a quegli screentest.

Erano tutti così emozionati dal vederti recitare in quegli screentest che quando ho detto loro “Ok, Christian Bale è Batman, ma che ne dite di Cillian nei panni dello Spaventapasseri?” nessuno disse di no. Tutti i villain di Batman, in precedenza, erano stati interpretati da star famosissime: Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, nomi di questo tipo. Per loro è stato un autentico atto di fede basato tutto su quello che avevi fatto in quei test. È così che hai ottenuto la parte.

“Questa volta il film è tutto sulle tue spalle”

Arrivando a Oppenheimer, Christopher Nolan dice:

Nessuno sapeva cosa avevo in mente, nessuno sapeva cosa stavo facendo. L’aver preso il telefono per chiamarti e dirti “Questa volta il film è tutto sulle tue spalle e potrai davvero dimostrare quello che sai fare” è stato, in tutta onestà, uno dei miei momenti preferiti da quando lavoro nel settore del cinema, l’attimo in cui abbiamo avuto questa conversazione […] Sono volato a Dublino per farti leggere la sceneggiatura che hai visionato nella mia camera d’albergo mentre io sono andato a vedere l’installazione di Francis Bacon alla Hugh Lane Gallery e so no tornato. Sono curioso di sapere se il fatto di aver scritto la sceneggiatura in prima persona abbia aggiunto questo maggiore senso di responsabilità da parte tua.

Prosegue Murphy:

Assolutamente sì. È stata la prima e unica sceneggiatura in prima persona che abbia mai letto. Mi ci è voluto un minuto, anzi, anche più di un minuto, per realizzarlo. Poi mi è apparso chiaro il tuo desiderio di rendere questa storia completamente soggettiva, tutto doveva essere visto attraverso gli occhi del personaggio, una cosa, questa, che non ha fatto altro che aumentare il terrore. Ma quando lavori con Christopher Nolan hai questa sicurezza. Credi al 100% nella sua visione, come ho sempre fatto. Ed è stato incredibilmente emozionante.

Oppenheimer, tutte le informazioni sul film:

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Entertainment Weekly

