In occasione di un’intervista per il podcast ReelBlend, Christopher Nolan ha parlato dell’idea di ritirarsi dal mondo del cinema facendo riferimento alle posizioni di due celebri registi, Quentin Tarantino e Martin Scorsese.

Il primo ha spiegato che intende chiudere in grande stile con il decimo film, il secondo ha invece ammesso malinconicamente di percepire fin troppo gli anni che passano e che “non c’è più tempo“.

“La verità è che capisco entrambi i punti di vista” ha spiegato Nolan. “Crea dipendenza raccontare storea al cinema, richiede lavoro sodo, ma è bello. È una cosa a cui ti senti attratto, perciò è un po’ difficile immaginare di fermarsi volontariamente. Ma al contempo le idee di Tarantino sono sempre state quelle. È molto gentile perché non entra mai nel dettaglio dei film di cui parla, ma guarda al lavoro di altri registi nei loro ultimi anni e crede che se non si tratta di qualcosa che rispetta certi standard, è meglio che non si faccia. Credo sia un punto di vista purissimo, è il punto di vista di un cinefilo che dà valore alla storia del cinema“.

Il regista ha poi spiegato di apprezzare molto i film che “non sempre ripagano le ambizioni” e ha aggiunto: “Credo di aver voluto ambire a una specie di reputazione perfetta o qualcosa del genere, ma al contempo non mi sono mai voluto precludere nulla e non intendo farlo“.

In un’altra intervista per il canale YouTube Hugo Décrypte, Nolan ha spiegato che intende assolutamente dedicarsi al cinema per i prossimi dieci anni e ha escluso l’idea di una serie televisiva. Sulla possibilità di dirigere un altro cinecomic dopo la trilogia del Cavaliere Oscuro ha risposto con un secco “no” e in risposta a un eventuale ingaggio per Star Wars ha prima esitato, poi ha detto: “Passo“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate