Si è parlato più volte, nel corso degli ultimi anni, della difficoltà degli spettatori di sentire a dovere i dialoghi dei film di Christopher Nolan.

In una recente intervista con Insider, Nolan ha affrontato l’argomento e ha svelato che l’impiego di cineprese IMAX particolarmente rumorose ostacola la registrazione di un sonoro pulito, cosa che unita alla sua decisione creativa di non ridoppiare le battute degli attori conduce a dei dialoghi non sempre udibili.

È in arrivo una svolta, però: “Ci sono certe migliorie meccaniche, in realtà IMAX sta costruendo nuove cineprese che saranno molto più silenziose. La vera svolta è nella tecnologia dei software che ti permettono di rimuovere il rumore della macchina da presa. Sono migliorati tanto da quando ho cominciato a usare queste cineprese circa 15 anni fa. La cosa ti permette di girare scene più intime che non avresti potuto girare in passato“.

Ha poi aggiunto: “Preferisco usare un’interpretazione vera piuttosto che farla ridoppiare a un attore in seguito. È una scelta artistica con cui alcuni sono in disaccordo ed è un loro diritto“.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

