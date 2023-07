Christopher Nolan avrà anche diretto una famosissima Trilogia dedicata a Batman, ma per quel che riguarda la scelta dei Marvel Studios di affidare a Robert Downey Jr la parte di Tony Stark / Iron Man, afferma senza mezze misure che si è trattato di una delle scelte di casting migliori della storia del cinema.

Parlando insieme a Josh Horowitz all’Happy Sad Confused podcast ha detto:

Quando [Jon] Favreau ha avuto l’intuizione di scegliere Robert Downey come Iron Man, è stata una delle decisioni di casting migliori nella storia del cinema. Guarda cosa è successo dopo quella scelta. Penso che Jon avesse capito quanto fosse incredibile come attore, quanto incredibile potenziale avesse Downey. E poi è entrato in gioco il carisma da divo del cinema, quell’incredibile carisma.

Poi in merito alla collaborazione con Robert Downey Jr in Oppenheimer aggiunge:

L’aspetto interessante del lavorare con RDJ in questo progetto è stato poter andare da lui e dirgli, “Ok, adesso metti da parte quel carisma, metti da parte quell’appeal da divo del cinema per un attimo e immergiti completamente in questo essere umano reale, così complesso e con un ruolo così incredibile nella storia di Oppenheimer”. Ed è stato bello vederlo tornare a quella genialità di attore, trovando la verità in un altro essere umano che presenterà al pubblico. Le cose che fa nel film, penso che lasceranno sorpresi molti suoi fan. È davvero bello vedere qualcuno che ha raggiunto una tale grandezza come divo del cinema che effettua una svolta completa si spinge in territori inesplorati per molti dei suoi fan.

L’argomento del casting di Robert Downey Jr come Iron Man – il film che ha inaugurato il Marvel Cinematic Universe che, casualmente, è uscito nello stesso anno del Cavaliere Oscuro di Nolan – è stato affrontato spesso e volentieri anche da Kevin Feige. In più di un’occasione, il boss dei Marvel Studios ha parlato di come la dirigenza della Marvel (pre-acquisizione da parte della Disney) fosse dubbiosa circa lo scritturare una star dal passato problematico giudicata poco family friendly.

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

