Oppenheimer ha decisamente portato un sacco di soddisfazioni a Christopher Nolan e al suo team di attori e collaboratori davanti e dietro alla macchina da presa.

In aggiunta alle critiche generalmente ultra favorevoli, al box-office da 957 milioni di dollari (via Box Office Mojo) e il trionfo agli Oscar di qualche ora fa, Oppenheimer ha inevitabilmente avuto un impatto molto concreto anche sulle finanze di Christopher Nolan.

A fare i conti in tasca al regista premio Oscar ci ha pensato Forbes. Il popolare magazine economico scrive che il regista è riuscito a concordare un accordo con la Universal, la major produttrice del film, che gli avrebbe garantito il 15% del “first-dollar gross”. In buona sostanza, Nolan avrebbe cominciato a guadagnare dal primo biglietto staccato per la pellicola perché con l’espressione che abbiamo citato poco fa, s’intendono quei guadagni percentuali che un talent ottiene prima che un film raggiunga il punto di pareggio cominciando a generare un profitto effettivo per i suo finanziatori.

Forbes scrive che:

Già solo dal “raccolto” al botteghino, dalle vendite in home video e dalla licenza della prima finestra di streaming del film, Nolan guadagnerà circa 72 milioni di dollari al lordo delle imposte, dopo aver pagato le commissioni al suo agente e avvocato (85 milioni di dollari lordi). Questo totale continuerà a salire man mano che il film verrà rivenduto agli streamer e sarà concesso in licenza negli anni a venire.

Insomma, per Christopher Nolan quello di Oppenheimer è stato davvero un trionfo a 360°.

