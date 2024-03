Christopher Nolan ha vinto il primo Oscar della sua carriera: in occasione della 96 esima edizione degli Academy Awards, è stato premiato come miglior regista per Oppenheimer. Nolan finora ha ricevuto 8 nomination, la prima volta come sceneggiatore di Memento, poi come sceneggiatore e produttore di Inception, poi come regista e produttore di Dunkirk, infine come sceneggiatore, produttore e regista di Oppenheimer.

LEGGI – Tutti i vincitori degli Oscar

Christopher Nolan: il discorso per l’Oscar alla regia

“Ci sono così tante persone che mi hanno portato qui. Universal studios, grazie per aver visto il potenziale di questo film. Grazie per il libro su cui è basato, l’incredibile cast di questo film, capeggiato dall’incredibile Cillian Murphy, e una troupe fenomenale, composta da persone alcune delle quali sono state premiate stasera. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me, a mio fratello, la mia famiglia, l’incredibile Emma Thomas, produttrice di tutti i nostri film… e anche di tutti i nostri bambini! E grazie all’Academy, mi limito a dire che il cinema ha circa un centinaio di anni, quindi immaginate come mi sento a essere qui, a cento anni dalla sua invenzione: è un grandissimo onore per me.”

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate