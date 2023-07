Da sempre, nel cinema di Christopher Nolan, uno degli ingredienti principali è quello della non-linearità del racconto. Un vero e proprio marchio di fabbrica dell’acclamato regista.

Nel corso della promozione stampa di Oppenheimer, la sua ultima fatica, Christopher Nolan ha spiegato il perché di questa sua peculiare “fissazione”.

Per me i film non sono qualcosa che intendo in termini di un equilibrio tra semplicità e complessità, penso che siano più una questione che ha a che fare col mistero. Le nostre aspettative nei confronti dei film, grossomodo per tutta la mia vita, ma soprattutto dagli anni ’50, sono state influenzate dalla televisione e dalle sue aspettative. E a volte non è il massimo. Per questo spesso uso strutture non cronologiche, non lineari. Questa cosa era un espediente che veniva sfruttato molto nell’era del cinema muto, nei primi film sonori, fino all’arrivo della televisione. Poi la televisione ha imposto un approccio più lineare e semplice, a causa del modo in cui abbiamo iniziato a guardarla dagli anni ’50 in poi. In seguito, quando sono arrivati l’home video e i DVD e ora lo streaming, siamo nuovamente tornati a essere più avventurosi perché puoi guardare qualcosa, fermarlo, riavvolgerlo e rivederlo. E possiamo creare narrazioni più dense e complesse.