Christopher Nolan, col suo Oppenheimer, ha trionfato ai Golden Globe 2024 ottenendo i riconoscimenti per il miglior film drammatico, regia, miglior attore protagonista e non protagonista in un film drammatico a Cillian Murphy e Robert Downey Jr., miglior colonna sonora.

Nell’accettare il premio, Christopher Nolan ha voluto ricordare un caro amico, Heath Ledger, l’interprete di Joker nel Cavaliere Oscuro.

L’unica volta che sono mai salito su questo palco è stata per ritirare uno di questi premi a nome del nostro caro amico, Heath Ledger, ed è stato complicato e impegnativo per me. Nel bel mezzo del discorso, mi sono bloccato, e Robert Downey Jr. mi ha guardato e mi ha lanciato uno sguardo di amore e supporto, lo stesso sguardo che mi sta dando ora.

Qua sotto potete vedere l’occasione a cui fa riferimento il regista:

Christopher Nolan coglie poi l’occasione per ringraziare tutta la squadra di persone che ha lavorato con lui a Oppenheimer:

Pensavo che sarebbe stato più semplice ricevere il premio per me stesso. Ma, come regista, mi rendo conto che posso accettare questo premio solo a nome delle persone che hanno lavorato con me. Come registi, uniamo le persone e cerchiamo di far dare il massimo a ognuno di loro. Come Cillian Murphy, il mio complice da 20 anni. E senza dimenticare l’incredibile lavoro del nostro fantastico team.

FONTE: via Variety

