Christopher Nolan e Robert Downey Jr sono i protagonisti di un’intervista concessa al New York Times in vista della Notte degli Oscar dove Oppenheimer concorrerà in ben tredici categorie.

Quando il giornalista dell’autorevole testata tira in ballo i dubbi avuti al tempo da Christopher Nolan circa l’ingaggio di Robert Downey Jr nei panni di Spaventapasseri in Batman Begins – ve ne avevamo parlato qui – chiedendo ai due come siano soliti superare oggi i loro dubbi ottiene prima una divertita risposta dell’attore:

Lasci passare 10 o 12 anni e guardi il ciclo delle notizie che vengono pubblicate.

A cui poi Nolan aggiunge una considerazione in cui, oltre a complimentarsi con Downey Jr per il suo Iron Man, ringrazia anche la Marvel per aver aiutato i cinema a riprendersi durante le riaperture delle sale nel post Covid:

Esatto. Lascia che Jon Favreau corra un grosso rischio, ed eccoti qua. No, la verità è che penso che la scelta di Jon Favreau di ingaggiare Robert come Tony Stark sia una delle decisioni di casting più significative e importanti nella storia di Hollywood per le conseguenze che ha avuto. Alla fine ha finito per definire la nostra industria. Uscendo dalla pandemia non possiamo fare altro che dire “Grazie a Dio per i film Marvel”. Ed è uno di quei casi in cui, guardando indietro, tutti pensano che una cosa come questa fosse ovvia. Ma lui ha corso un enorme rischio volendoti in quel ruolo.

FONTE: The New York Times

