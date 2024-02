Oltre a guidare la classifica dei film più nominati agli Oscar 2024 con le 13 candidature ricevute dal suo Oppenheimer, Christopher Nolan domina anche quella analoga dei BAFTA con lo stesso numero di nomination (BAFTA 2024, TUTTI I NOMINATI).

Intervenuto come ospite al podcast ufficiale dei BAFTA, Christopher Nolan ha affermato che l’incredibile successo di pubblico ottenuto da Oppenheimer, che ha quasi toccato quota un miliardo di dollari al botteghino nonostante il suo essere un biopic di tre ore, per metà in bianco e nero e per di più Vietato ai minori in alcuni mercati, è incoraggiante in vista di un futuro in cui il panorama delle uscite cinematografiche sarà – o potrebbe finire per essere – meno dominato dai grandi franchise.

Molte persone hanno la tendenza a denigrare e sminuire l’industria cinematografica. Dico davvero: per tutto il tempo che ho trascorso finora lavorando in questo settore, ho inevitabilmente notato come l’establishment culturale predica sempre la fine delle sale cinematografiche, la morte dell’esperienza cinematografica. Mi fanno spesso questa domanda: “Cosa ne pensi dello stato di salute dell’industria cinematografica?”. Non so davvero come rispondere. Abbiamo appena distribuito nelle sale un film vietato ai minori di tre ore sulla fisica quantistica e ha incassato un miliardo di dollari. Se ti devo offrire la nostra visione di quanto accaduto è che il pubblico c’è ed è entusiasta di vedere qualcosa di nuovo.

Poi continua:

Il successo di Oppenheimer, a mio modo di vedere, è certamente indicativo del configurarsi di una sorta di paesaggio cinematografico post-franchise, post-IP… E trovo che sia incoraggiante. Ricorda agli studios, alle major che c’è un autentico appetito per storie e approcci al cinema che sono inediti per il pubblico. Se un film come Oppenheimer funziona al botteghino, dà ad altri registi un punto di riferimento su come qualcosa di diverso può funzionare sul mercato in una maniera che anche una major può afferrare.

Effettivamente, le tre pellicole che hanno incassato di più nel 2023, Barbie, Super Mario e Oppenheimer appunto, non sono certo definibili come “piccole gemme indie a basso budget”, ma, pur se collegati a dei brand molto noti come la linea di bambole della Mattel, l’IP videloudica Nintendo e il nome di Christopher Nolan che ha lo stesso peso di un marchio registrato, sono comunque staccate dai vari filoni, in primis quelli fumettistici, che per dieci e passa anni sono andati per la maggiore e che, nel corso degli ultimi tempi, hanno iniziato a mostrare drastici segni di cedimento.

FONTE: BAFTA Podcast

