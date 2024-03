Durante la promozione stampa di Dune 2, Christopher Walken ha potuto ricordare l’audizione fatta, al tempo, per Star Wars, la pellicola di George Lucas che diede il via alla leggendaria saga nel 1977.

Christopher Walken racconta:

Penso che il provino fosse per Han Solo. Sì, ho fatto l’audizione al tempo. E se non sbaglio, la mia partner nell’audizione era – se non ricordo male – Jodie Foster. Abbiamo fatto uno screen test. Non sono sicuro che si trattasse di una scena. Forse ci siamo semplicemente seduti davanti a quelle vecchie videocamere che venivano impiegate all’epoca. Ho fatto un’audizione per Star Wars, ma c’erano anche altri 500 attori. C’erano un sacco di persone che stavano partecipando a quelle audizioni.

Recentemente, ospite di Jimmy Fallon per parlare di True Detective 4, anche Jodie Foster ha parlato di quando sostenne il provino per la Principessa Leia in Star Wars. Trovate le sue dichiarazioni in questo articolo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate