In un’intervista con Los Angeles Times, Cillian Murphy ha raccontato la sua esperienza con Emily Blunt durante le riprese di Oppenheimer. L’attore infatti ha dichiarato che sul set:

Non riesco a lavorare se non c’è leggerezza. Deve esserci un po’ di leggerezza. Molti dei film che faccio sono piuttosto pesanti e si spingono in luoghi bui e stimolanti, e per farlo bisogna essere rilassati. Quindi non vado in giro in uno stato di f*ttuta angoscia. Devo sentirmi a mio agio. Non posso essere sempre in quel luogo buio. Non ho la forza per farlo.