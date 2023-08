In occasione di un’intervista con l’Independent svoltasi prima dello sciopero degli attori, Cillian Murphy ha parlato del film di Christopher Nolan in cui avrebbe voluto recitare.

L’attore ha scelto Interstellar, la pellicola del 2017 con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

“Lo adoro, lo trovo così commovente” ha spiegato l’attore, prima di aggiungere:

Ricordo di averlo visto al cinema quando i miei figli erano piccoli. Ha avuto un impatto grande su di me, mi ha spezzato il cuore. Amo vedere i suoi film quando non sono nel cast, perché così posso non impazzire per la grandezza delle mie orecchie, o cose simili.