La collaborazione fra il protagonista di Oppenheimer Cillian Murphy e Christopher Nolan è iniziata ai tempi di Batman Begins dove l’attore irlandese ha vestito i panni dello Spaventapasseri. Dopo essere apparso con ruoli secondari in quasi tutti i film del regista, a Cillian Murphy è stato infine affidato il “ruolo del cartellone” nella pellicola in arrivo il 23 agosto nei cinema dello stivale.

Eppure, proprio ai tempi di Batman Begins, Cillian Murphy era stato preso in considerazione anche come Batman, parte che poi è andata a Christian Bale. Ragionando oggi sull’occasione “persa”, la star spiega di non avere alcun rimpianto e di essere addirittura felice di come siano andate le cose:

Penso che sia stato meglio così perché abbiamo ottenuto la performance di Christian Bale, che ci ha regalato una straordinaria interpretazione di quel ruolo. Non mi sono mai considerato il giusto tipo fisico per Batman. Per me, è sempre stato Christian Bale il più adatto.

Qualche settimana fa, in un lungo botta e risposta su Entertainment Weekly, Cillian Murphy e Christopher Nolan hanno potuto discutere della loro duratura partnership artistica parlando estesamente anche di Batman Begins. Trovate tutto in questo nostro articolo.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

