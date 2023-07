Malgrado il successo di 28 giorni dopo e relativo seguito, 28 settimane dopo, il terzo capitolo della saga inaugurata dal film diretto da Danny Boyle, interpretato da Cillian Murphy scritto da Alex Garland non si è mai concretizzato davvero nonostante i diretti interessati abbiano alluso spesso e volentieri circa questa possibilità.

Ora però, da un’intervista fatta da Danny Boyle e Alex Garland con Inverse e una rilasciata da Cillian Murphy a Collider durante la promozione stampa di Oppenheimer, arrivano delle dichiarazioni incoraggianti su un sequel che, ormai, potrebbe trasformarsi da 28 mesi dopo a 28 anni dopo.

Cominciamo da Boyle e Garland che dicono:

Garland: Ho desistito a lungo perché c’erano delle cose di 28 settimane che mi davano fastidio. Pensavo di mandare tutto al diavolo e, al più, di provare a scrivere qualcosa di differente in un mondo diverso. Ma qualche anno fa mi è balenata in testa un’idea su quello che in realtà potrebbe essere 28 anni dopo. E Danny ha sempre gradito il concetto alla base.

Boyle: Sì e ne stiamo parlando alquanto seriamente e con un certa diligenza. Se non vorrà dirigerlo lui stesso lo farò volentieri io, se potremmo portare a compimento un’idea altrettanto buona.