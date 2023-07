ITN Studios, il distributore del recente cult Winnie the Pooh: Blood and Honey, ha condiviso (via Variety) le prime immagini del suo prossimo progetto, Cinderella’s Curse, versione horror della celebre fiaba le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Prodotto e diretto da Louisa Warren, il film è interpretato da Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott. Harry Boxley ha scritto la sceneggiatura.

La prima foto mostra Sanson con i classici boccoli biondi ricoperti di sudore, tagli e sporcizia. Nella seconda, una donna bionda con una maschera bianca è coperta di sangue e sembra avere in mano un coltello. La terza immagine vede la protagonista che guarda con orrore qualcosa. Eccole di seguito:

“È una rivisitazione incredibilmente unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo“, ha dichiarato la regista. “Ci saranno alcune morti davvero orribili per mano sua. Credo che i seguaci del gore avranno di che divertirsi con la mia rivisitazione dark“. L’uscita del film è prevista per il prossimo ottobre.

FONTE: Variety

