Cinema Audio Society Awards 2023: tutti i vincitori, Top Gun: Maverick verso l’Oscar?

Si è svolta ieri sera la 58 esima edizione dei Cinema Audio Society Awards, i premi del sindacato degli artisti del sonoro a Hollywood. A dominare la serata il quasi certo vincitore dell’Oscar al miglior suono tra una settimana: Top Gun: Maverick. Il film con Tom Cruise ha recentemente vinto anche i Motion Picture Sound Editors Awards, i premi del sindacato dei montatori del suono. L’Oscar al sonoro, da qualche anno, fonde l’ex Oscar al missaggio e l’ex Oscar al montaggio del suono. I candidati di quest’anno, oltre a Maverick, sono Avatar: la via dell’acqua, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Elvis e The Batman. Tutti quanti erano candidati anche al premio per il miglior sonoro in un film live action ai CAS Awards.

Altri vincitori includono Pinocchio di Guillermo del Toro per il cinema d’animazione e Moonage Daydream per i documentari. Inoltre l’artista del sonoro Peter J. Devlin ha ricevuto il premio alla carriera, mentre Alejandro Gonzalez Inarritu ha ricevuto il premio Cineasta dell’Anno.

Ecco tutti i vincitori:

Motion Pictures: Live-Action

“Top Gun: Maverick”

Production Mixer: Mark Weingarten

Re-Recording Mixer: Chris Burdon

Re-Recording Mixer: Mark Taylor

Scoring Mixer: Al Clay

Scoring Mixer: Stephen Lipson

Foley Mixer: Blake Collins CAS

Motion Pictures: Animated

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Original Dialogue Mixer: Carlos Sotolongo

Re-Recording Mixer: Jon Taylor CAS

Re-Recording Mixer: Frank Montaño

Scoring Mixer: Peter Cobbin

Scoring Mixer: Kirsty Whalley

Foley Mixer: Tavish Grade

Motion Pictures: Documentary

“Moonage Daydream”

Re-Recording Mixer: Paul Massey CAS

Re-Recording Mixer: David Giammarco CAS

ADR Mixer: Jens Rosenlund Petersen

Non-Theatrical Motion Pictures or Limited Series

“Obi-Wan Kenobi Episode 6 Part 1”

Production Mixer: Julian Howarth CAS

Re-Recording Mixer: Bonnie Wild

Re-Recording Mixer: Danielle Dupre

Re-Recording Mixer: Scott R. Lewis

ADR Mixer: Doc Kane CAS

Foley Mixer: Jason Butler

Television Series: One Hour

“Better Call Saul S6:E13 Saul Gone”

Production Mixer: Phillip W. Palmer CAS

Re-Recording Mixer: Larry Benjamin CAS

Re-Recording Mixer: Kevin Valentine

ADR Mixer: Chris Navarro CAS

Foley Mixer: Stacey Michaels CAS

Television Series: 1/2 Hour

“Only Murders in the Building S2:E5 The Tell”

Production Mixer: Joseph White Jr CAS

Re-Recording Mixer: Penny Harold CAS

Re-Recording Mixer: Andrew Garrett Lange CAS

Scoring Mixer: Alan Demoss

ADR Mixer: Chris Navarro CAS

Foley Mixer: Erika Koski

“Television Non-Fiction, Variety or Music – Series or Specials”

“Formula 1: Drive to Survive S4:E9 Gloves Are Off”

Re-Recording Mixer: Nick Fry

Re-Recording Mixer: Steve Speed

Student Recognition Award Finalists

Timo Nelson – University of Texas at Austin

