Nuovo appuntamento, giovedì sera, con la rubrica Cinema e TV con Nonno Alò sul nostro canale Twitch: a partire dalle ore 21:00 Francesco Alò parlerà delle uscite cinematografiche della settimana e delle serie tv.

Film come Comedians, Run, Lassie e la riedizione 4K di Old Boy, mentre sul fronte televisivo tocca a Lisey’s Story e Sweet Tooth.

A proposito di Comedians, ospite della serata sarà il giovane e talentuoso Giulio Pranno, visto questa settimana anche in Security, il film di Peter Chelsom tratto dal romanzo di Stephen Amidon disponibile su Sky e in streaming su NOW. Nel 2019 era andato al Festival di Venezia con il suo primo film Tutto il mio folle amore, diretto sempre da Gabriele Salvatores, in un ruolo che venne premiato come scoperta ai Nastri d’Argento. Durante la serata potrebbe poi esserci un altro gradito ospite…

Appuntamento quindi giovedì 10 giugno alle 21:00 sul nostro canale Twitch!

Per chi si fosse perso l’Alògrafia di ieri sera, è disponibile in differita (per gli abbonati) la monografia di Park Chan-Wook, che pubblicheremo poi su YouTube per tutti la settimana prossima.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, l’Alògrafia di martedì prossimo sarà dedicata nientemeno che a James Wan, produttore e regista di chiara fama.

Venerdì 11 giugno invece il BAD Time sarà dedicato alla presentazione del cortometraggio Sleep Depraved (2012) di Gabriele Toresani: con lui parleremo del suo percorso dall’Italia all’Inghilterra e dell’obiettivo di realizzare il suo primo lungometraggio. Appuntamento venerdì alle 11:00 sul nostro canale Twitch!