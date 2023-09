Torna Cinema in festa! Da domenica 17 settembre a giovedì 21 settembre inclusi, per la seconda volta quest’estate, si potrà andare al cinema per vedere (tutti!) i film a un prezzo speciale.

Il progetto è stato lanciato nel 2022, e proseguirà fino al 2026: ogni anno, a giugno e a settembre, per cinque giorni dalla domenica al giovedì il biglietto del cinema costerà solo 3,50 euro. Quest’anno Cinema in festa si inserisce all’interno di un’iniziativa più ampia, Cinema Revolution, grazie alla quale per tutta quest’estate da record è stato possibile vedere i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro.

Cinema in festa è promosso dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Tra i film in palinsesto, consultabili sul sito ufficiale, troviamo anche le nuove uscite del 21 settembre, come Felicità di Micaela Ramazzotti, La verità secondo Maureen K, I Mercen4ri, Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile (20 settembre).

