Cinema Revolution continua! La promozione del cinema italiano ed europeo, a fronte di un prezzo al pubblico di € 3,50 in tutte le sale aderenti grazie al contributo straordinario del MiC, proseguirà fino al 16 di settembre, e poi dal 17 al 21 settembre si concluderà con Cinema in Festa, l’appuntamento che prevede ingressi a prezzo ridotto per tutti i film in normale programmazione, assieme ad anteprime, masterclass ed eventi speciali con i protagonisti del grande cinema.

Cinema Revolution: i film italiani ed europei in promozione a settembre!

La lista dei titoli in uscita a settembre inclusi nella promozione di Cinema Revolution è decisamente ricca. Ci sono commedie, film drammatici, pellicole d’azione e anche il film in animazione stop-motion Manodopera. Ci sono alcune delle pellicole più attese del Festival di Venezia: Io Capitano di Matteo Garrone, per esempio, o Enea di Pietro Castellitto, o L’ordine del tempo di Liliana Cavani.

Ecco quindi la lista delle nuove uscite nel mese di settembre che potrete vedere al cinema al prezzo speciale di € 3,50 grazie a Cinema Revolution:

30/8: Una commedia pericolosa

31/8: Il sapore della felicità

31/8: L’ordine del tempo

31/8: Manodopera

31/8: Conversazioni con altre donne

31/8: Bugiardo seriale

31/8: The store

31/8: Freelance

7/9: Uomini da marciapiede

7/9: L’invenzione della neve

7/9: Il più bel secolo della mia vita

7/9: Io Capitano

11/9: Tiziano Terzani, il viaggio della vita

11/9: My imaginary country

14/9: La morte è un problema dei vivi

18/9: Eustache

21/9: La verità secondo Maureen K.

21/9: Bersaglio d’amore

21/9: Enea

Cinema Revolution: i film ancora in sala a un prezzo speciale

Al cinema trovate ancora alcune delle uscite delle ultime settimane che rientrano nella promozione di Cinema Revolution. Segnaliamo, per esempio, Rossosperanza di Annarita Zambrano o La bella estate di Laura Luchetti, entrambi presentati al Festival di Locarno. C’è anche Jeanne du Barry – La favorita del re, al cinema dal 30 agosto, così come Passages di Ira Sachs o I peggiori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

