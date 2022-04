In occasione del CinemaCon, qualche giorno fa, il regista di The Batman Matt Reeves ha tenuto un discorso sull’esperienza cinematografica facendo una promessa a tutti gli esercenti presenti:

Quello che facciamo porta il pubblico in viaggi alla scoperta di posti meravigliosi. Continuerò a fare ciò che sto facendo per garantire un futuro all’esperienza cinematografica mostrando il mio lavoro dov’è destinato a essere visto, nei vostri cinema.

Ha poi aggiunto:

Tutti collaboriamo per un solo scopo, lavorare affinché ciò che produciamo possa essere visto sul grande schermo nei vostri cinema in tutto il mondo. Spero vi ricordiate perché lavoriamo in questo mondo. Credo in voi e credo nel lavoro che svolgiamo insieme per garantire un futuro all’esperienza cinematografica.