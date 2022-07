Una notizia che al pubblico italiano potrebbe interessare poco se non avesse un valore simbolico non indifferente: il Cinerama Dome potrebbe infatti riaprire molto presto, assieme al multiplex da 14 sale ad esso collegato e una volta noto come Hollywood ArcLight. Si tratta di uno dei cinema più famosi e popolari di Hollywood, che ha ospitato première cinematografiche indimenticabili e ha rappresentato un luogo di culto per tutti i cinefili, citato in moltissimi film e serie tv.

Nel 2020, in piena pandemia, la società Decurion, sommersa dai debiti, ha chiuso 17 cinema delle catene Pacific Theatres e ArcLight. L’anno scorso ha dichiarato bancarotta, mantenendo la proprietà dell’ArcLight Hollywood e del Cinerama Dome. AMC Theatres e Regal Cinemas sono invece subentrati nella gestione di alcuni dei cinema, mentre altri sono rimasti chiusi (per ora).

Secondo quanto riporta Variety, i proprietari del Cinerama hanno ottenuto una licenza per la vendita di alcolici in un ristorante e in due bar in quello che in futuro verrà chiamato “Cinerama Hollywood”. Nella licenza non viene specificata la data di apertura, ma sono inclusi i piani per la riapertura del Dome e di tutte e 14 le sale.

Costruito 58 anni fa, l’Hollywood ArcLight (che ospita il Cinerama Dome) si trova su Sunset Boulevard, proprio davanti alla Los Angeles Film School. Recentemente è comparso in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, ed è uno dei suoi cinema preferiti (che qualche anno fa si infuriò quando The Hateful Eight dovette fare posto a Star Wars). L’Hollywood ArcLight era anche uno dei cinema più redditizi di tutti gli Stati Uniti, e la sua chiusura ha rappresentato un duro colpo per tutta l’industria. All’epoca della sua apertura, il Cinerama Dome ospitava il più grande schermo cinematografico al mondo, e nel 1998 è stato dichiarato un monumento storico-culturale di Los Angeles.

Da mesi si parlava di una riapertura del multisala, e la notizia di oggi ha scatenato l’entusiasmo di molti fan e cinefili:

