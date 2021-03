La scrittrice britannica E. L. James ha annunciato la data di pubblicazione di, il capitolo conclusivo della trilogia didal punto di vista di Christian Grey.

Intitolato Freed, il libro sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 1° giugno.

Ricordiamo che i due capitoli precedenti sono stati “Grey” (Grey: Fifty Shades of Grey as Told By Christian) e “Darker” (Darker: Fifty Shades Darker as Told By Christian) usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Cinquanta sfumature di grigio, romanzo capace di vendere 100 milioni di copie in tutto il mondo, segue la storia di amore, sesso e sottomissione fra una ragazza (Dakota Johnson) del college e un giovane uomo d’affari (Jamie Dornan). I due sequel sono intitolati Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso.

La Universal e la Focus hanno acquistato i diritti di produzione di tutti e tre i romanzi della trilogia per tre milioni di dollari a marzo del 2012. La Focus Features ha distribuito i film in partnership con la Universal.