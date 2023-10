Citizen Stone, una docuserie che esplora il lavoro di Oliver Stone per realizzare il film JFK, è ora in post-produzione.

JFK uscì nel 1991 e raccontava la storia di Jim Garrison (interpretato da Kevin Costner) e della sua ricerca della verità sull’assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Una verità che secondo Garrison si nascondeva in una grossa cospirazione. Nel cast del film erano presenti anche Joe Pesci, Donald Sutherland, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones e molti altri.

JFK creò un notevole polverone alla sua uscita e Oliver Stone si attirò numerose critiche. La descrizione che accompagna la docuserie dice infatti:

Se il film non poteva essere cancellato, poteva però essere marginalizzato e la campagna contro JFK offuscò la reputazione di Oliver Stone negli Stati Uniti e alterò per sempre la traiettoria della sua carriera.

Oliver Stone non ha partecipato direttamente al documentario, ma si è messo a disposizione dell’autore e regista Kristian Fraga. Dice Fraga:

Tornare indietro al 1991 e mostrare al pubblico il prezzo che Oliver Stone ha pagato per fare JFK penso che illuminerà non solo dove eravamo, ma darà anche indizi su come siamo arrivati all’America politicamente fratturata e saturata mediaticamente di oggi.