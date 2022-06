Deadline riporta un piccolo aggiornamento su Cleopatra, il nuovo film con Gal Gadot prodotto dalla regista di Wonder Woman 1 e 2 Patty Jenkins.

A quanto pare la Paramount, la prima major accostata al progetto, non sarebbe perfettamente allineata con le tempistiche creative di cui Cleopatra sembra necessitare. Motivo per cui, affacciata alla finestra pronta a intervenire, c’è la Universal che potrebbe dunque ereditare il lungometraggio.

Il film doveva inizialmente essere diretto da Patty Jenkins che poi ha deciso di restare coinvolta a livello produttivo lasciando la regia nelle mani di Kari Skogland, regista attiva principalmente in ambito televisivo che noi di BadTaste abbiamo incontrato, da remoto, lo scorso anno a margine del junket di The Falcon and the Winter Soldier, la serie TV dei Marvel Studios disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus.

Cleopatra è prodotto dalla Atlas Entertainment di Charles Roven e dalla stessa Gal Gadot e da suo marito Jaron Varsano con la loro Pilot Wave Motion Pictures. Considerato che Charles Roven sta già collaborando con la Universal alla produzione di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, non deve stupire più di tanto se questo film passerà effettivamente in cantiere alla major dei Classic Monster.

La Cleopatra più celebre della storia del cinema è, ovviamente, quella di Liz Taylor del 1963, nel film diretto da Joseph Mankiewicz: un progetto che vinse 4 Oscar e fu un successo commerciale, ma rischiò ugualmente di mandare in bancarotta la 20th Century Fox.

Fonte: deadline