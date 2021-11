In occasione di una nuova intervista a Collider per la promozione del film Netflix Red Notice l’attriceha offerto un piccolo aggiornamento sulla lavorazione del kolossalche dovrebbe essere diretto da Patty Jenkins (Wonder Woman).

Secondo l’attrice il film si farà, e la sceneggiatura esiste ed è fantastica:

Cleopatra sicuramente si farà. Abbiamo una sceneggiatura fantastica e non vedo l’ora di gioire e portare la sua storia sul grande schermo.

Cleopatra è il primo grande progetto messo insieme da Emma Watts da quando è la nuova presidente di Paramount Motion Picture Group. La produzione sarà curata dalla Atlas Entertainment di Charles Roven, dalla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e dalla Jenkins. Laeta Kalogridis sarà anche produttrice esecutiva e sta scrivendo la sceneggiatura, dopo lunghe ricerche, su un’idea di Gal Gadot.

La Cleopatra più celebre della storia del cinema è, ovviamente, quella di Liz Taylor del 1963, nel film diretto da Joseph Mankiewicz: un progetto che vinse 4 Oscar e fu un successo commerciale, ma rischiò ugualmente di mandare in bancarotta la 20th Century Fox. Nel corso degli anni sono stati poi numerosi i registi collegati a un biopic su Cleopatra tratto dal romanzo Cleopatra: a Life di Stacy Schiff. Parliamo di nomi come James Cameron, Paul Greengrass, David Fincher, Ang Lee e Denis Villeneuve, con Angelina Jolie e Lady Gaga come possibili protagoniste e Amy Pascal alla produzione.