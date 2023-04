Qualche settimana fa, vi abbiamo detto che la Warner Bros era pronta a produrre il nuovo e ultimo film di Clint Eastwood, Juror no 2.

Stando ai primi dettagli diffusi dalla stampa di settore americana, il lungometraggio di Clint Eastwood dovrebbe raccontare la storia di un giurato in un processo per omicidio che realizza di aver causato la morte della vittima e deve fare i conti col dilemma morale del cosa fare: manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e consegnarsi?

Juror no 2 sarà la quarantesima regia cinematografica per il leggendario regista e attore premiato con quattro premi Oscar, due per Gli spietati e due per Million Dollar Baby, che diventano cinque tenendo in conto anche l’Irving G. Thalberg award come produttore.

Sempre secondo le prime indiscrezioni di cui sopra, Clint Eastwood era alla ricerca di una giovane star per il ruolo di protagonista, un attore il cui nome non era ancora noto nei giorni in cui pubblicavamo i primi dettagli sull’ultima opera di Eastwood ma che, stando alle voci, aveva un importante film in uscita. Ora il mistero pare essere stato svelato: è Nicholas Hoult, da questo fine settimana nelle sale americane con Renfield. In aggiunta ad Hoult, anche Toni Collette sarebbe in fase di trattativa per entrare nel cast del lungometraggio.

La Warner sarebbe prossima a dare la “luce verde” al progetto, le cui riprese dovrebbero cominciare a giugno, dopo che Clint Eastwood avrà avuto modo di festeggiare il suo 93° compleanno il 31 maggio prossimo.

