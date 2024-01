Dopo essere diventato un volto noto al grande pubblico grazie a Il colpo – Analisi di una rapina, thriller uscito nel 1998, Clive Owen, secondo diverse voci, aveva ricevuto un’offerta per la parte di James Bond, che l’attore aveva però rifiutato. In una recente intervista con The Daily Beast, l’intervistatore gli ha chiesto se il suo disinteresse per il ruolo fosse dovuto al rischio di typecasting: l’essere poi associato a un unico personaggio e a un unico genere. Il diretto interessato conferma:

Sì, credo che sia un’ottima osservazione. Per quanto riguarda questa serie in particolare [Monsieur Spade, attualmente in onda negli Usa] dato che è un genere [la detective story] che amo molto e che stimo molto Scott Frank sia come regista che come sceneggiatore, stiamo già parlando della possibilità di fare più stagioni. È una cosa che con questa serie non esiterei a fare, proprio perché ci sono stati momenti in cui la stavo girando e pensavo: “È qui che voglio arrivare. Sto lavorando duramente, sto cercando di essere all’altezza di un grande dialogo con un regista di cui mi fido totalmente, e questo è dove vuoi essere come attore“.

Vi ricordiamo che l’ultimo film della saga, No Time To Die, è arrivato al cinema nel settembre 2021. Trovate tutte le informazioni a proposito nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Clive Owen nei panni di James Bond? Lasciate un commento!

FONTE: The Daily Beast

