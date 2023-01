Il franchise di Cloverfield ideato da JJ Abrams, Matt Reeves e Drew Goddard ha avuto un percorso decisamente atipico con dei sequel, 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox, girati sotto falso nome – The Cellar il primo e God Particle il secondo – per mantenere la più totale segretezza e garantire l’effetto sorpresa nell’ampliamento dell’universo del primo film datato 2008.

Durante le attività stampa fatte in occasione del lancio di Cloverfield in 4K, Matt Reeves (The Batman) ha spiegato che la sua idea iniziale per Cloverfield 2 era, in realtà, decisamente differente da quella poi sviluppata da 10 Cloverfield Lane, il film di Dan Trachtenberg che ha prodotto insieme ad Abrams.

Il filmmaker dice infatti che il concept preliminare – come peraltro aveva già ammesso anni fa – prevedeva di raccontare la stessa notte che abbiamo visto narrata dagli autori del found footage del primo film, ma da un altro punto di vista.

I nostri impegni non si sono allineati. Subito dopo l’uscita del film, abbiamo immediatamente discusso del sequel. Avevo un po’ di idee. Sapevo che anche Drew aveva degli spunti così come anche JJ Abrams. Ne parlavamo, ma poi siamo finiti risucchiati in altre faccende e abbiamo pensato “Vabbè, ci torneremo appena possibile”. Ma poi siamo finiti per escogitare altre maniere per produrre delle altre iterazioni. Uno degli aspetti che mi emozionava di più mentre giravamo era l’idea che fosse circoscritto al punto di vista di questo gruppetto e di una sola handicam. Nel momento in cui siamo sul ponte di Brooklyn vediamo qualcuno che sta riprendendo Hud (T.J. Miller) e Hud che lo filma a sua volta ed è il frangente in cui realizzi “Aspetta: ma c’è un altro punto di vista su quella notte”.

E poi:

Sì, ci sono più storie di sopravvivenza di quella nottata. Nel retro della mia testa pensavo “Ma quindi abbiamo già un altro film o qualcosa del genere?”. C’erano altre prospettive che potevano diventare altre storie. Era grossomodo questo che stava avvenendo al tempo. Parlammo di alcune cose, di alcune idee veramente interessanti solo che poi… non si sono concretizzate. Abbiamo fatto altro e chissà cosa potrebbe accadere in futuro!

FONTE: Collider via Screen Rant