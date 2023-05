Chi, all’epoca, aveva seguito con attenzione il marketing virale di Cloverfield, che nel 2008 è stato letteralmente all’avanguardia insieme a quello de Il Cavaliere Oscuro, ricorderà benissimo la grande attenzione che venne data alla multinazionale giapponese Tagruato, molto attiva in ambito di trivellazioni petrolifere, e a una delle sue compagnie sussidiarie, la Slusho, produttrice dell’omonima bevanda che, dai tempi della serie TV di Alias, è una una presenza praticamente fissa delle opere dirette e/o prodotte dal filmmaker.

Quando Cloverfield doveva ancora uscire nei cinema, venne anche realizzato uno spot dello Slusho che, al tempo, venne analizzato fotogramma per fotogramma per cercare di carpire ogni genere d’informazione sulla misteriosa pellicola annunciata a sorpresa con un trailer attaccato, nei cinema, alle copie di Transformers.

Lo Slusho aveva anche un sito internet che, fino a poco tempo fa, risultava inattivo. Se consultato, regalava il classico responso HTTP 301. Ora però, come potete constatare autonomamente cliccando qui, il sito risulta di nuovo fruibile e navigabile. Offre anche la possibilità di mixare gli ingredienti dello Slusho.

La mossa, sicuramente, è tutto fuorché casuale. Sappiamo già da diverso tempo che c’è in cantiere un sequel diretto del primo Cloverfield (che ha già avuto un paio di spin-off, 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox). A gennaio di quest’anno, mentre era impegnato a promuovere la release in 4k del suo film uscita a 15 anni di distanza dal debutto in sala, Matt Reeves, che malgrado gli impegni in ambiti DC Comics con Batman resta ancora collegato alla saga che produce insieme all’amico JJ Abrams, spiegava di non poter parlare di Cloverfield 2 perché “è come nel Fight Club”:

Insomma, parliamo di Cloverfield. Il punto di Cloverfield è che è come Fight Club. Non si parla di Cloverfield. Posso solo dire che sono estremamente emozionato per quello che potremmo fare in futuro, ma non posso darvi i dettagli. Magari un giorno spunterà fuori, con vostra grande sorpresa, e magari felicità.

Ora che il sito dello Slusho è stato riattivato non ci resta altro che continuare a monitorare la situazione in relazione agli eventuali aggiornamenti su Cloverfield 2.

