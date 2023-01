Cloverfield: Matt Reeves ricorda i timori della Paramount per il finale troppo cupo

A quindici anni di distanza dall’uscita di Cloverfield si sta tornando a parlare con una certa frequenza della pellicola di Matt Reeves grazie alle interviste che il regista ha concesso alla stampa statunitense in occasione dell’uscita del film in 4K.

Abbiamo già riportato le dichiarazioni del filmmaker che pare aver decisamente apprezzato l’idea di chi ritiene il suo monster movie found footage come una specie di “prequel apocrifo” di 1997: fuga da New York, il capolavoro diretto da John Carpenter (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un altro incontro con la stampa, Matt Reeves ha raccontato dei dibattiti avuti con lo studio per via del finale di Cloverfield, un epilogo che, secondo la Paramount, era troppo cupo considerato che prevedeva la morte dei due protagonisti superstiti e la distruzione – fuori scena – di buona parte di New York.

Oh, beh, abbiamo avuto eccome dei dibattiti con lo studio. Ricordo bene che per Drew Goddard e il sottoscritto, il finale più potente era proprio quello. Il punto fondamentale della questione era che per quell’ultimo momento, se quello era il loro ultimo momento, il fatto che loro sono insieme e si amano, è un’idea bella e trascendente. E poi finiamo con loro che parlano – nel girato – di quel giorno in cui sono usciti per l’appuntamento. C’era qualcosa, nel loro essersi ritrovati e nell’essere insieme in quel momento che, per quanto tragico fosse, era anche molto umano. Entrambi amavamo questa cosa. Per questo abbiamo insistito nel volerlo fare in quella maniera. Ci sono state delle discussioni, ma ad essere onesto non so neanche quanto serie possano essere state, ma ci sono sicuramente state delle persone che dicevano “Magari dovremmo pensare al fatto che è un po’ troppo cupo quel finale”. Ma noi abbiamo sottolineato che si trattava del finale adeguato. Ed è per questo che l’abbiamo fatto.