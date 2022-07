Cluedo: gli sceneggiatori del film con Ryan Reynolds forniscono un importante aggiornamento

Da diversi anni ormai si parla di Cluedo, il nuovo adattamento del celeberrimo gioco da tavola a cui sta lavorando Ryan Reynolds. Il film, in sviluppo dal 2018, sarà prodotto dalla Fox, e ad oggi non è ben chiaro quale sarà il suo destino, dopo che la major è stata acquistata dalla Disney. Un importante aggiornamento arriva adesso dagli sceneggiatori del film, Rhett Reese and Paul Wernick, già collaboratori di Ryan Reynolds per Deadpool e al lavoro al momento anche sul terzo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone. In un’intervista con Discussing Film, Reese ha infatti rivelato che una prima versione della sceneggiatura è pronta, pur rimanendo ancora incerto sulla realizzazione del film.

Ecco le sue parole:

Abbiamo scritto una bozza di Cluedo, ed è ancora in fase di sviluppo alla Fox [20th Century Studios]. Quindi è un po’ come se andasse avanti, [ma] se diventerà un film o meno è generalmente nelle mani degli Dei del cinema e non nelle nostre. Quindi abbiamo fatto del nostro meglio. Ne siamo orgogliosi. Amiamo il franchise e l’agenda di Ryan [Reynolds] è molto fitta, quindi deve scegliere tra molti progetti. Vedremo se Cluedo verrà realizzato, ma è qualcosa a cui tutti teniamo molto. È un vecchio film divertente che credo sia passato alla memoria attraverso le generazioni, ma per le persone che se lo ricordano è stato uno spasso! Ci piacerebbe molto provare a riportarlo in vita.

Vi ricordiamo che questa non sarebbe la prima incursione cinematografica di Cluedo. Il gioco era stato già tradotto per il grande schermo nel 1985 con Signori, Il Delitto è Servito, film diretto da Jonathan Lynn e interpretato da Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Michael McKean, Martin Mull e Lesley Ann Warren.

FONTE: DiscussingFilm