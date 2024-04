Hasbro Entertainment e Sony Pictures, tramite la sua sezione dedicata alla tv e a TriStar Pictures per il cinema, hanno stretto un accordo che prevede lo sviluppo di film e serie tv ispirate al gioco da tavolo Cluedo.

Zev Foreman, a capo di Hasbro, ha dichiarato:

Sony è il partner perfetto per adattare una proprietà in grado di avere un impatto culturale e di definire il genere mystery come Cluedo. Nicole Brown, Katherine Pope e il loro team sono dei collaboratori tremendamente creativi e partner ideali per aiutarci a capire, dopo 75 anni, se è stato il Colonnello Mustard a compiere il delitto nella serra con il candelabro.