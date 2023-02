Cocainorso: l’attore che ha interpretato l’orso ha studiato quello di Revenant e Baloo

L’orso di Cocainorso (GUARDA IL TRAILER), la pellicola di Elizabeth Banks ispirata a un vero fatto di cronaca, viene creato sul grande schermo con un mix di effetti digitali e lavoro attoriale. A fare il lavoro di motion performing nella pellicola è Allan Henry che ha permesso al cast di Cocainorso composto da Keri Russell, Ray Liotta e Alden Ehrenreich, di avere anche una persona in carne e ossa con cui interagire durante la realizzazione delle scene.

Allan Henry è un veterano della motion e performance capture che ha lavorato anche alla nuova Trilogia del Pianeta delle Scimmie, un’esperienza però che giudica molto diversa da quella di Cocainorso perché l’animale che dà il titolo alla pellicola di Elizabeth Banks è molto più distante da un uomo rispetto ai primati della saga citata.

In film come quelli delle Scimmie o Godzilla Vs Kong c’è qualcosa di maggiormente umano per via della loro intelligenza molto sviluppata e della loro grande esperienza. Qua è solo un orso. La sfida più grande è stata il cercare di muovermi nel modo più simile a quello di un orso, al suo incedere, alla maniera con cui respirerebbe ed esplorerebbe l’ambiente circostante.

Henry spiega poi di aver studiato altri “orsi celebri” del mondo dello spettacolo:

Sì, ho osservato altri orsi visti nei media, come quello di Revenant. Ho lavorato al live action del Libro della giungla con la Weta e sono andato a rivedere quello che avevamo fatto con Baloo. Ma più che altro ho studiato documentari e registrazioni di telecamere a circuito chiuso di gente che “C’è un orso nel mio giardino, sta facendo a pezzi la mia macchina”.

Ecco la tenuta da lavoro di Allan Henry sul set della pellicola:

Cocainorso: la sinossi del film

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Diretto da Elizabeth Banks (Charlie’s Angels, Pitch Perfect 2) da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), Cocainorso è prodotto dai vincitori dell’Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

FONTE: Slash Film