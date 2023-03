Cocainorso: gli utenti della rete creano divertenti meme basati sul film

Cocainorso (GUARDA IL TRAILER), la pellicola di Elizabeth Banks ispirata a un vero fatto di cronaca, non poteva che creare numerosi meme, vista la natura della vicenda narrata.

Qua sotto trovate alcuni dei più divertenti raccolti da ScreenRant:

The stars of the wild new movie, Cocaine Bear, have now shared their incredible sequel ideas 😂 pic.twitter.com/TJvdGafT07 — GameSpot (@GameSpot) February 25, 2023

#CocaineBear

Me watching the kids try the coke they found: pic.twitter.com/g34dJlAiCz — 💃🏿Blanche Deveheaux 💃🏿 (@I_Am_TamRoe) February 25, 2023

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frandy.maupin%2Fposts%2Fpfbid0vVDt4wNhSHGASz9odfbQJ64gNbKiN31Jej1qQX8XTDQDLARrRKJGtFroyzZtcfz2l&show_text=true&width=500

Four for Cocaine Bear please pic.twitter.com/25rvysTCnA — laird (@pobrecito) February 23, 2023

I’m old enough to remember the REAL Cocaine Bear pic.twitter.com/ztcsfH3He3 — Matt Raub (@mattraub) February 24, 2023

#NopeMovie #NopeMoviespoilers

Jean Jacket after Jupe brought all those people to Jupiter’s Claim: pic.twitter.com/JW7kVCiWEF — Kayla Hebbon #MoonGirlMagic👩🏾‍🦱✨🛼 (@HebbonM) July 28, 2022

Cocainorso: la sinossi del film

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Diretto da Elizabeth Banks (Charlie’s Angels, Pitch Perfect 2) da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), Cocainorso è prodotto dai vincitori dell’Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

