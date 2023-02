Cocainorso: Elizabeth Banks ha la testa (finta) dell’orso nel suo ufficio

Nonostante l’orso sia realizzato in digitale, sul set di Cocainorso la produzione ha avuto bisogno di un riferimento visivo per l’animale, così ha realizzato una testa d’orso facilmente trasportabile.

In occasione di un’intervista al The Tonight Show With Jimmy Fallon, l’attrice ha svelato di aver preso possesso della testa in questione:

Questa testa rappresenta l’aspetto dell’orso. Sul set se ne andavano in giro con Cokey come riferimento per le luci, e adesso quella testa è a casa mia, nel mio studio. Di recente è venuto un tecnico, ha accesso le luci e ha perso la testa.

Il film arriverà al cinema il 24 febbraio.

Cosa ne pensate e quanto attendete Cocainorso? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!