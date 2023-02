Cocainorso: Elizabeth Banks sul possibile incontro tra un orso e uno squalo sotto effetto di stupefacenti

In attesa di vedere nelle sale il peculiare titolo Cocainorso (GUARDA IL TRAILER), nuovo film di Elizabeth Banks, la stessa regista ha riflettuto sulla possibilità di vedere prima o poi un sequel del progetto.

La scorsa settimana la notizia del ritrovamento di un carico di oltre tre tonnellate di cocaina che galleggiava nell’Oceano Pacifico ha fatto chiacchierare gli utenti della rete su una possibile storia di uno squalo strafatto di cocaina. Tanto che anche il profilo Twitter di AMC Theatres ha giocato sulla notizia ipotizzando uno scontro tra l’orso e lo squalo.

Presa in esame la bizzarra news People ha colto l’occasione per chiedere alla regista se fosse interessata a realizzare un giorno un progetto del genere con il sopracitato scontro:

Ho letto. Se ci fosse una grande storia sì, certamente.

Cocainorso vede nel cast anche Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

