Cocainorso, uscito al cinema in Italia il 20 aprile, è stato un discreto successo al boxoffice, incassando nel mondo il triplo di quanto è costato e sfiorando i 90 milioni di dollari complessivi. Per questo ora in molti si chiedono se del film basato su una storia vera sia in programma un sequel.

La regista Elizabeth Banks, parlando con Rolling Stone, ha rivelato che molto volentieri accetterebbe di dirigere un secondo film:

Ho amato quanto sia stato sovversivo, folle e divertente. Ho adorato sorprendere le persone con il cast. Penso che nessuno si aspettasse che Margot Martindale, che ha 70 anni, sparasse a quel ragazzo. Ci siamo divertiti molto e se avessi l’opportunità di sorprendere il pubblico e divertirmi ancora lo farei!

Al momento non ci sono però annunci né notizie ufficiali in merito a un sequel.

Trovate tutte le notizie su Cocainorso nella nostra scheda.

Classifiche consigliate