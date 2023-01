Cocainorso: il nuovo spot ci mostra le capacità dell’orso protagonista

È online un nuovo spot promozionale dedicato a Cocainorso, il film diretto da Elizabeth Banks tratto da una bizzarra storia vera.

Il promo ci mostra alcune delle capacità dell’orso protagonista, come potete vedere a seguire:

La sinossi del film:

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.