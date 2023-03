Cocainorso: la regista svela il contenuto di una scena tagliata

In un’intervista con Insider, Elizabeth Banks, regista di Cocainorso (GUARDA IL TRAILER) ha raccontato il contenuto di una scena tagliata dal montaggio finale. Il film, che ha segnato ottimi incassi nel suo primo weekend al box-office USA, racconta le vicende di un orso che, dopo aver ingerito un ingente quantitativo di droga, diventa un grande pericolo per la gente che incontra.

Ecco le parole della regista:

Tutto quello che volevo c’è nel film, ma ho tirato fuori un po’ di gore verso la fine. Di Kristofer Hivju, che interpreta l’escursionista, abbiamo mostrato un’incredibile protesi del suo volto strappato, il risultato dell’attacco con l’orso. Abbiamo anche filmato la sua morte, ma l’ho tolta. Ho pensato che a quel punto il punto di vista su ciò che sta accadendo fosse ormai chiaro. Volevo che il pubblico fosse un po’ più coinvolto emotivamente nel terzo atto. [Il film] sta per concludersi e volevo che la gente se ne andasse contenta e che non impazzisse e volesse vomitare.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Il film è prodotto dai vincitori dell’Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchell contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

