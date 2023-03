Colin Farrell parla del suo impegno in campo sociale e della sua amicizia con Elizabeth Taylor

In un’intervista con Variety, Colin Farrell ha parlato della sua ampia attività in campo sociale, che comprende la lotta al problema dei senzatetto e del bullismo, la difesa della causa LGBT e quella della Special Olympics.

A questo proposito, l’attore racconta in particolare della sua amicizia con una delle prime filantrope a Hollywood, Elizabeth Taylor. “Ho avuto modo di conoscerla negli ultimi anni della sua vita. Era un’amica di grande esperienza. Ha fatto un’arte dell’amicizia, dell’esserci per le persone“. A un certo punto, lui non la chiamava da diverse settimane e lei voleva sapere perché. Lui allora le dice: “Stavo facendo una sequela di cose per le quali non ti volevo seccare“. E lei risponde: “Smettila. Come faccio a essere tua amica se vieni da me solo nei momenti belli?“. “È stata una lezione di umiltà. E abbiamo parlato di estendere questo tipo di amicizia in modo globale“, commenta Farrell.

Parte del suo impegno inoltre riguarda la collaborazione con DEBRA Ireland, una piccola organizzazione no-profit che si occupa di aiutare le persone affette da epidermolisi bollosa, o EB, una malattia della pelle debilitante che crea dolore costante. Di questa patologia soffre la sua “straordinaria amica Emma Fogerty” con la quale l’attore è apparso in un talk show irlandese. Dopo la trasmissione, i produttori sono rimasti sbalorditi dai risultati: i telespettatori hanno donato “somme enormi, sufficienti a mantenere il personale infermieristico dell’EB per l’anno successivo“.

L’attore infine elogia una particolare attitudine degli abitanti dell’Irlanda, sua terra d’origine:

Nessun Paese è il migliore del mondo. Ogni Paese ha pregi e difetti. Ma una cosa che gli irlandesi fanno bene è sostenersi l’un l’altro; c’è un senso civico, un prendersi cura l’uno dell’altro.

Ricordiamo che al momento Farrell è candidato all’ Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Padraic ne Gli spiriti dell’isola, per il quale ha già vinto il Golden Globe e la Coppa Volpi al Festival di Venezia. Trovate tutte le informazioni sul film di Martin McDonagh nella nostra scheda.

FONTE: Variety