Come eravamo, cult del 1973 diretto da Sydney Pollack, vede come protagonisti Katie Morosky (Barbra Streisand) e Hubbell Gardiner (Robert Redford), coppia innamorata nonostante le divergenze in campo politico. In un estratto del suo memoir pubblicato recentemente da Vanity Fair, l’attrice ha rivelato un retroscena riguardante il collega, che inizialmente non voleva prendere parte al progetto. Ecco le sue parole:

Bob è una combinazione rara… un cowboy intellettuale… una star carismatica che è anche uno dei migliori attori della sua generazione. Ma come mio marito, si scusa quasi per il suo aspetto, e questo mi piaceva di lui. Quindi volevo Redford per Hubbell. Ma lui ha rifiutato. Devo dare credito a Sydney. È stato insistente quanto me, perché entrambi sentivamo che solo Redford avrebbe fatto funzionare il film. È come giocare a tennis… Sapevo che il mio gioco si sarebbe intensificato quando mi fossi trovato di fronte a un giocatore forte.

L’attrice sapeva infatti perché Redford era riluttante ad accettare la parte: pensava infatti che la sceneggiatura “era così incentrata su Katie che il personaggio di Hubbell fosse poco sviluppato. (E Aveva ragione)“. Ma lei sapeva che il collega era destinato al ruolo e così disse al regista di dargli tutto quello che voleva: “Scrivi più scene per rafforzare il suo personaggio. Rendilo paritario [a Katie]“. Ingaggiarono così due sceneggiatori, David Rayfiel e Alvin Sargent, per ampliare il personaggio di Hubbell. “Ma la risposta di Bob fu ancora no. Mi si spezzò il cuore“, scrive l’attrice. Sebbene il produttore Ray Stark volesse andare avanti e assumere qualcun altro, Pollack implorò di avere un’altra settimana per cercare di convincere Redford. E così:

Ho detto a Ray di concedergliela e ho continuato a pregare. Le trattative andarono a rotoli. Ero nel bel mezzo delle riprese di Voglio la libertà in Africa, e un giorno ricevetti un telegramma da Sue Mengers che diceva semplicemente: “Barbra Redford” ! È stato allora che ho capito che aveva finalmente detto di sì… ed ero così entusiasta. Il corteggiamento è stato duro, ma la riluttanza di Bob ha avuto una grande influenza sulla sceneggiatura e alla fine ha dato vita a un personaggio più ricco e interessante.

Il film si rivelò infatti un grande successo grazie anche all’affiatata coppia di protagonisti, vincendo inoltre due Oscar: quello per la miglior colonna sonora e quello per la miglior canzone (The Way We Were di Marvin Hamlisch).

Cosa ne pensate dell’aneddoto su Come eravamo riguardante Barbra Streisand e Robert Redford? Lasciate un commento!

FONTE: Vanity Fair

Classifiche consigliate